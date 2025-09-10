Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın kültürel ve yerel hazinelerini kapsayan Kahoot Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek.

Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak olan bilgi yarışması 12 Eylül Cuma günü lise öğrencileri için saat 17.30’da, ortaokul öğrencileri için ise saat 19.00’da başlayacak. Yarışma, Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek ve Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bilgiyle Güçlenen Öğrenciler Ödüllendirilecek

Kahramanmaraş’ın tarihi, edebi mirası, doğal güzellikleri ve önemli şahsiyetleri hakkında gerçekleştirilecek bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncülük elde eden öğrencilere bisiklet ödülü verilecek.