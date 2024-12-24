Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle örnek bir model oluşturuyor. Bu kapsamda başlatılan ve çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Glütensiz Gıda Paketi Desteği” projesi, büyük beğeni topladı.Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu anlamlı proje, çölyak hastalarına hem moral kaynağı oluyor hem de günlük yaşamlarındaki zorlukları bir nebze olsun hafifletiyor.

Çölyak Hastalarına Özel Glütensiz Ürünler

Proje kapsamında hazırlanan glütensiz gıda paketleri, çölyak hastalarının diyet gereksinimlerine uygun şekilde titizlikle düzenlendi. Paketler; makarna, un, arpa şehriye, tarhana çorbası, susamlı çubuk kraker, puding, gofret, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve kakaolu helva gibi temel besin maddelerinden oluşuyor. Glütensiz ürünler, çölyak hastalarının güvenle tüketebileceği şekilde hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle çölyak hastalarının temel gıdalara erişimini kolaylaştırmayı, beslenme zorluklarını hafifletmeyi ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Ailelerden Tam Not

Glütensiz Gıda Paketi projesi, çölyak hastalarının yanı sıra ailelerini de memnun ediyor. Sağlanan destekle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti. Projenin, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olduğunu ifade eden vatandaşlar, hizmetin düzenli şekilde devam etmesini talep etti. Glütensiz Gıda Paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/12/09/glutensiz-gida-paketi-basvuru-formuinternet adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.

Başkan Görgel’e Teşekkür

Glütensiz gıda paketi desteğinden faydalanan Ali Ateş, “Kızım 3 senedir çölyak hastası. Bu süreçte glütensiz ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Ayrıca bu ürünler biraz pahalı olduğu için almakta zorlanabiliyorduk. Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu glütensiz gıda paketi desteğine başvurduk ve bugün paketimiz elimize ulaştı. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ahmet Kaan Saygılı, “Bu sene çölyak hastalığına yakalandım. Hastalığım dolayısıyla her ürünü yiyemiyorum. Fırat Başkanımız sayesinde glütensiz ürünlere kavuştum” dedi. Adem Nurhak da, “8 yaşında kızım var. 2 yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konuldu. Glütensiz ürünlerle beslenmesi gerekiyor ancak bunlara erişmek çok kolay olmuyordu. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.