Buna göre, Haziran ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 31.168 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise toplamda 411 oldu; bunların 407’si iç hatlar, 4’ü ise dış hatlar seferlerini oluşturdu. Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise toplamda 271 ton olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk 6 aylık dönemi olan ocak-haziran arasında ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu sayısı 150.248’e, uçak trafiği ise 1.669’a ulaştı. Yük taşıma ise bu süreçte toplamda 1.278 ton gerçekleşti.