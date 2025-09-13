Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde kepçe operatörü Arif S. (26) refüj çalışması yaptığı ters istikametten seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Karagün (2) ile ağabeyi A.K’ye (8) çarptı.

Kaza sonrası Hatice Karagün olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hastaneye kaldırılan ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.