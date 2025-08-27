Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesi üzerinde yer olan bir ahşap palet üretim tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca, binanın eklentisinde bulunan kümes hayvanları itfaiye yerleri tarafından tek tek kurtarıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.