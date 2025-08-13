Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 07-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde operasyonlar yoğunlaştı.

İlimiz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 236 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu operasyonlarda 13 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar, 3 gram bonzai, 52 gram metamfetamin maddesi, 12 litre kaçak alkol ile 945 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca, Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet, Yasadışı Ekim ile Uyuşturucu Madde Imal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanma suçlarından toplam 48 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Bu şüphelilerden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TEM Şube Müdürlüğü ise, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan T.H. (40) hakkında adli işlem yaptığını bildirdi.