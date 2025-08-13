Görev süresinin ilk bir yılında anlamlı dokunuşlarla ilçesini geleceğe hazırlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, imza projelerine bir yenisini daha eklerken, çalışmalarda ilk kazma vuruldu.

Kahramanmaraş’ın en güzel yaşam parkını Tekerek Mahallesi’nde ilçeye kazandırmak için kolları sıvayan Başkan Toptaş, çalışmaların start aldığı parka ilişkin detayları paylaştı.

Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek bu dev proje, sadece Tekerek Mahallesi’nin değil; tüm Onikişubat’ın cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulan park, doğal dokuyu koruyan yapısıyla çevreci şehircilik anlayışını yansıtırken; sunduğu çok yönlü imkânlarla da Kahramanmaraşlı vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını ardına kadar açacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR İLK: DİJİTAL SPOR VE ETKİLEŞİMLİ ALANLAR

Bu eşsiz yaşam alanında en dikkat çeken bölümlerden biri, özel spor salonlarını aratmayan son teknoloji dijital spor aletleri ile donatılmış egzersiz bölümü olacak. Ayrıca yine Kahramanmaraş’ta ve bölgede ilk kez uygulanacak olan interaktif spor alanları, vatandaşlara eğlenerek spor yapma fırsatı sunacak.

HER YAŞA HİTAP EDEN SOSYAL DONATILAR

Park içerisinde çocuklar için geniş kapsamlı oyun grupları, minikler için özel olarak tasarlanan bebek parkı, 0-15 yaş grubu çocuklar için farklı yaşlara göre ayrılmış eğlenceli ve güvenli park alanları yer alacak. Aileler ise her biri ayrı bir tasarım harikası olan oturma alanlarında hem dinlenecek hem de çocuklarını huzurla izleyebilecek.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM ALANI

Projede aromatik bitki bahçeleri, su ögeleri ve doğal yürüyüş yolları ile ziyaretçilere adeta şehir içinde bir doğa molası sunulacak. Bisiklet yolları, koşu parkurları ve geniş yürüyüş alanları ise aktif bir yaşam tarzını benimseyen vatandaşlar için önemli bir alternatif olacak.

Parkta ayrıca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak ve gençlerin sanatsal anlamda kendini geliştirmesine destek sunacak amfi tiyatro ve sahne alanı da yer alacak. Estetik mimarisiyle dikkat çeken Hobbit Evi, özellikle çocukların ilgisini çekerken, ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunacak.

DİNLENME VE LEZZET NOKTALARI

Ziyaretçiler için tasarlanan Onikişubat Belediyesi Cafesi’nin yanı sıra özel işletmenin yer alacağı nezih bir restoran, yeşilin ortasında keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal mekânlar sunacak. Bu alanlar, ailece gelen misafirlerin hem dinlenip hem de lezzetli yiyeceklerle buluşabileceği sıcak ortamlar oluşturacak.

Vatandaşların parka rahat ulaşım sağlayabilmesi için geniş otopark alanları da projenin bir parçası olarak planlandı. Böylece aileler, parkın keyfini konforlu bir şekilde çıkarabilecek.

BAŞKAN TOPTAŞ: ONİKİŞUBAT’IN YENİ NEFES ALANI OLACAK

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, parkla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı, “Bu devasa park, sadece yeşil bir alan değil; yaşamın her anına dokunan, vatandaşlarımızın spor yapabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olacak. Bebeklerimizden tutun da gençlerimizin faydalanabileceği yeni nesil oyun grupları parkımızda vatandaşlarımızla buluşacak. Aynı zamanda Türkiye’de sayılı özel salonlarda olan interektif spor alanı Kahramanmaraş’ta bir ilk olarak gençlerimizin gelişimine katkı sunacak.Onikişubat’ınvizyonunu yansıtan ve hemşehrilerimize armağan ettiğimiz şehircilik anlayışımızın göstergesi olacak parkımızı en kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete sunacağız. Onikişubat’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”