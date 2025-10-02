Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası Mahallesi’nin bin 800 rakımlı Doyalan Yaylası’nda arıları adım adım takip eden besici, metrelerce yükseklikteki kovanlardan topladığı balların kilogramını 5 ila 6 bin lira arasında satıyor.

Bölgede her sabah hayvanlarını otlatmak için yola çıkan besici Halil İbrahim Karakuş, sedir ağacında kümelenen kovuktan yaklaşık 5 kilogramlık doğal petek bal buldu.

Bulduğu balları aile ekonomisine katkı sağlamak için satan Halil İbrahim Karakuş, insan eli değmeden tamamen organik olan ballara bölgede ilginin büyük olduğunu söyledi.