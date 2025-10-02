Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası Mahallesi’nin bin 800 rakımlı Doyalan Yaylası’nda arıları adım adım takip eden besici, metrelerce yükseklikteki kovanlardan topladığı balların kilogramını 5 ila 6 bin lira arasında satıyor.

6212B49E 2282 4Ad9 9C73 23D41442D11A

Bölgede her sabah hayvanlarını otlatmak için yola çıkan besici Halil İbrahim Karakuş, sedir ağacında kümelenen kovuktan yaklaşık 5 kilogramlık doğal petek bal buldu.

Afşin'de evler doğalgazla ısınacak!
Afşin'de evler doğalgazla ısınacak!
İçeriği Görüntüle

Bulduğu balları aile ekonomisine katkı sağlamak için satan Halil İbrahim Karakuş, insan eli değmeden tamamen organik olan ballara bölgede ilginin büyük olduğunu söyledi.