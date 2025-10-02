Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna düzenlenen saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti. Akpınar, "Sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırı, açık bir terör eylemidir. İsrail, bir kez daha terör devleti olduğunu tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

“GAZZE, İSLAM ALEMİNİN ONURU VE ORTAK VİCDANIDIR”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Başkan Mehmet Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze, sadece bir coğrafya değil İslam dünyasının onuru, ortak vicdanı ve Kudüs davasının kalbidir. Bugün Gazze’de yaşanan zulüm karşısında susmak, insanlık değerlerini inkâr etmektir.”

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ’NDEN GAZZE’YE TAM DESTEK

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Filistin halkının ve Sumud filosunda yer alan cesur gönüllülerin yanında olduklarını belirten Başkan Akpınar, “Gazze halkının özgürlüğü, çocukların huzur içinde bir geleceğe sahip olması için dua ediyor, sessiz kalmayı zulme ortak olmak olarak görüyoruz. Biz her zaman mazlumun yanındayız” dedi.