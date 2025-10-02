Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Gençlik Merkezi ile Tekerek Mahallesi’nde inşa edilecek 10 bin metrekarelik yaşam parkı, düzenlenecek görkemli törenle temel atıyor.

Aynı zamanda inşası devam eden ancak temel atma töreni ertelenen Kale Gençlik Merkezi’ne de canlı bağlantı yapılarak ilçenin geleceğine yön verecek yatırımların startı verilecek.

Onikişubat Belediyesi, kısa sürede ilçeye kazandırdığı yatırımlarla eser ve hizmet belediyeciliğinin en somut örneklerini sergilerken, gençlere yönelik yatırımlarıyla sosyal belediyecilik anlayışını en güçlü şekilde ortaya koymaya devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın vizyoner liderliğinde projelendirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan Onikişubat Gençlik Merkezi ileTekerek Mahallesi’nde inşa edilecek 10 bin metrekarelik yaşam parkının temeli, görkemli bir törenle atılacak. Gençlik Merkezi, Tekerek Yaşam Parkı ve Kale Gençlik Merkezi projeleri, ilçenin geleceğine yön veren dev adımlar olarak tarihe geçecek.

4 Ekim 2025 Cumartesi günü 13.30’da Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde gerçekleştirilecek temel atma töreni, gençlik için atılan tarihi bir adım olmanın yanında, Onikişubat Belediyesi’nin eser ve hizmet odaklı anlayışının da güçlü bir göstergesi olacak.

GENÇLİĞİN MERKEZİ ONİKİŞUBAT’TA YÜKSELİYOR

Gençlere eğitimden kültüre, teknolojiden spora uzanan geniş bir yelpazede hizmet verecek olan Onikişubat Gençlik Merkezi, modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Başkan Hanifi Toptaş’ın ifadesiyle Onikişubat Gençlik Merkezi, yalnızca bir bina değil; gençliğin ufkunu açacak, potansiyelini ortaya çıkaracak ve geleceğe yön verecek vizyoner bir eser olacak.

İlçeye kazandırılacak olan Gençlik Merkezi, yalnızca bugünün değil, yarının Onikişubat’ını da şekillendirecek.

Merkez içerisinde; sessiz salonlar ve karma çalışma alanları, üç farklı branşta atölye, dijital çağa uyumlu e-spor salonu, kültürel etkinlikler için sergi alanı ve gençlerin sosyalleşebileceği modern bir kafeterya yer alacak.

Bu özellikleriyle Onikişubat Gençlik Merkezi, yalnızca ilçenin değil, tüm şehrin gençlerine hitap edecek güçlü bir cazibe merkezi olacak.

TEKEREK MAHALLESİ’NDE 10 BİN METREKARELİK YAŞAM PARKI

Aynı gün temel atılacak bir diğer dev yatırım ise, Tekerek Mahallesi’nde yapımı başlayan 10 bin metrekarelik modern yaşam parkı olacak.

Doğal dokuyu koruyan çevreci şehircilik anlayışıyla tasarlanan parkta; dijital spor ve interaktif egzersiz alanları, çocuk oyun grupları ve bebek parkı, aromatik bitki bahçeleri, yürüyüş yolları, koşu parkurları ve bisiklet yolları, amfi tiyatro ve sahne alanı, estetik mimarisiyle dikkat çeken Hobbit Evi, Onikişubat Belediyesi Cafesi, nezih restoranlar ve geniş otopark alanı yer alacak.

CANLI BAĞLANTI İLE KALE GENÇLİK MERKEZİ

Törende ayrıca, yapımı devam eden Kale Gençlik Merkezi’ne canlı bağlantı yapılacak. Böylelikle gençlere ve ilçeye kazandırılacak yatırımlar eş zamanlı olarak tanıtılacak ve Onikişubat Belediyesi’nin gençliğe verdiği önem bir kez daha ortaya konulacak.

“ESER VE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ”

Temel atma töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, projeye ilişkin heyecanını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler sadece bir bina yapmıyoruz; gençlerimizin ders çalışabileceği, proje üretebileceği, e-sporla dijital dünyaya entegre olabileceği, atölyelerde üretip deneyimleyebileceği, sosyalleşebileceği modern bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ‘Türkiye Yüzyılı’nı gençlerin yüzyılı yapacağız.’ Bu anlayışla gençliğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimize, Onikişubat’ımıza ve şehrimize hayırlı olsun. Ayrıca Tekerek Mahallemizde inşasına başladığımız 10 bin metrekarelik parkımıız vatandaşlarımızın spor yapabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olacak. Kahramanmaraş’ta ilk kez uygulanacak interaktif spor alanlarıyla gençlerimizin gelişimine katkı sunacağız. İlçemizin vizyonunu yansıtan bu park, Onikişubat’ın yeni nefes alanı olacak.”