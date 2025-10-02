Başvurular, Pusula Maraş mobil uygulaması ve Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

Gençlere yönelik desteklerini her geçen gün artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki katkılarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında geçtiğimiz yıl şehir merkezi ve ilçelerde düzenlenen deneme sınavlarına binlerce öğrenci katılmış, bu uygulama öğrencilerden yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da aynı kapsamda gerçekleştirilecek sınavlarla, üniversite adaylarının gerçek sınav deneyimi yaşayarak eksiklerini görmeleri hedefleniyor.

Kayıtlar Başladı; Son Başvuru 15 Ekim

Mezunlar ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ücretsiz deneme sınavları için kayıtlar başladı. Başvurular, Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden ve https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/09/30/yks-deneme-sinavlari-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Başvuru süreci 15 Ekim’e kadar devam edecek.

ÖSYM Formatında Hazırlanıyor

Tamamen ÖSYM formatında, seçkin ve kaliteli yayınlardan hazırlanan deneme sınavlarıyla gençlerin sınav stratejilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Gerçek sınav atmosferini birebir yaşama fırsatı sunacak bu uygulama sayesinde öğrenciler hem bilgilerini pekiştirecek hem de zamanı daha verimli kullanmayı öğrenecek.