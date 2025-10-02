Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın ticaret hayatına canlılık kazandıracak, esnaflara destek olacak ve vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkânı sağlayacak büyük bir organizasyona daha imza atıyor.

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı, 3-12 Ekim 2025 tarihleri arasında EXPO Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Her gün 11.00 – 24.00 saatleri arasında açık olacak fuar, birbirinden farklı sektörlerden katılımcı firmaları, Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşturacak.

ESNAFA DESTEK, VATANDAŞA SOSYAL BİR ETKİNLİK

Onikişubat Belediyesi, bu fuar aracılığıyla Kahramanmaraşlı esnaflara ürünlerini tanıtma, satış yapma ve yeni iş bağlantıları kurma imkânı sunarken, vatandaşlara da alışverişin yanı sıra kültürel ve sosyal bir buluşma alanı sağlamayı hedefliyor.

Fuara katılacak olan firmalar; gıda, tekstil, ev eşyaları, el sanatları, teknoloji ve daha birçok farklı alanda ürünlerini sergileyecek.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, fuarın şehre hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, esnafımızın yanında durmayı ve şehrimizin ticaret hayatına canlılık kazandırmayı önemsedik. Alışveriş fuarımız, hemşehrilerimizin uygun fiyatlarla alışveriş yapabilecekleri, esnaflarımızın ise ürünlerini tanıtma fırsatı bulacakları bir organizasyondur. Bununla birlikte bu etkinliği sadece ticaret odaklı görmüyor, aynı zamanda şehrimizde fuar kültürünü yaşatma ve vatandaşlarımıza sosyal bir etkinlik ortamı sağlama hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.

BAŞKAN HANİFİ TOPTAŞ’TAN DAVET

Fuar, sadece alışveriş imkânı sunmakla kalmıyor; çocuklar için etkinlikler, aileler için keyifli aktiviteler ve ziyaretçilerin şehrin sosyal yaşamına katılımını güçlendirecek programlarla da destekleniyor. Bu yönüyle fuar, Kahramanmaraş’ın ticari gücünün yanı sıra sosyal yaşamına da değer katıyor.

Başkan Hanifi Toptaş, tüm Kahramanmaraşlıları fuara davet ederek şunları söyledi: “Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katacak 6. Kahramanmaraş Alışveriş Fuarı’na tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gelin, hem esnaflarımıza destek olalım hem de ailelerimizle birlikte keyifli bir fuar atmosferi yaşayalım. Onikişubat Belediyesi olarak biz, bu tür organizasyonlarla şehrimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 3 – 12 Ekim tarihleri arasında Expo 2023 Sergi Alanı’nda buluşmak üzere hepinizi bekliyorum.”

Ticaretin, kültürün ve sosyal yaşamın bir araya geleceği bu önemli etkinlikte Kahramanmaraşlılar, unutulmaz bir fuar deneyimi yaşayacak.