Son olarak Teşkilat dizisinde sergilediği set performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aytekin’in setteki doğal halleri sosyal medyaya sızdı. Yayınlanan görüntüler kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kimi karelerde rol arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan, kimi sahnelerde ise derin bir role hazırlanan Aytekin’in profesyonelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Kamera arkasındaki enerjisi ve samimiyeti, hayranlarından tam not aldı.

Her ne kadar magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etse de, gizemli duruşu ve tarzıyla her daim ilgi odağı oldu. Aytekin, oyunculuğu kadar kişiliğiyle de konuşulmaya devam ediyor.

Oyunculuğun yanı sıra gazetecilikte de objektifliğiyle biliniyor. Habib Aytekin, iki alanda da başarılı bir kariyer yürütüyor.

Hem sahada hem ekranda olmayı başaran ender isimlerden biri olarak gösteriliyor. Ünlü oyuncu Habib Aytekin’in kamera arkası görüntüleri hayranlarını heyecanlandırıdı.