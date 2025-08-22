Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, Cahit Zarifoğlu Tünelinde önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile yanında bulunan 2 kişi araçta sıkıştı.

Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.