Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonuyla kadınların bireysel gelişimini ve toplumsal üretkenliğini desteklemeye devam ediyor. Yeni dönemde kadınlara yönelik açılacak olan kurslar, kadınlara hem geleneksel sanatları yaşatmayı hem de mesleki becerileri kazandırmaya devam edecek. Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda başlayacak olan “Kâğıt Rölyef Sanatı”, “Alüminyum Kabartma Sanatı” ve “Ahşap Boyama” kursları, kadınların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacak.

Kâğıt Rölyef Sanatı Sanatsal Yaratıcılığı Teşvik Edecek

1 Ekim saat 13.30’da başlayacak olan ve kağıtların kesilip katlanması ve katmanlar halinde düzenlenmesiyle üç boyutlu görseller oluşturmayı sağlayan süreçlerini Kâğıt Rölyef Sanatı Kursu’nda öğrenecek olan kadınlar bu kursa Çarşamba ve Perşembe günleri katılabilecek.

Dekoratif Objeler Ahşap Boyama Kursu ile Ortaya Çıkacak

Kadınlara ahşap yüzeyler üzerine çeşitli boyama teknikleriyle dekoratif objeler oluşturmayı öğretmeyi planlayan Ahşap Boyama Kursu ise 6 Ekim saat 09.30’da başlayacak ve Pazartesi ile Salı günleri kursiyerler ile buluşacak.

Kabartma Teknikleri Alüminyum Kabartma Sanatı Kursu’nda

Alüminyum levhaları şekillendirme, kabartma teknikleri ve desen tasarlama süreçlerini Alüminyum Kabartma Sanatı Kursu’nda öğrenecek kadınlar ise kursa 3 Ekim saat 09.30’da başlayacak. Kurs günleri ise Cuma günü olarak belirlendi.

Başvurular Çevrimiçi Alınacak

Kurslara katılmak isteyen kadınlar, https://kahramanmaras.bel.tr/form/el-sanatlari-kurslari-basvuru-formu-24130 internet adresinden başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular 26 Eylül Cuma günü sona erecek.