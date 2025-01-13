Soylu, yaptığı basın açıklamasında, “Bugün, emeğimizin değersizleştirilmesine, yaşam şartlarımızın ağırlaştırılmasına ve yoksullaştırılmamıza karşı ülkemizin dört bir yanında iş bırakıp alanlarda bulunuyoruz” dedi.

2025 yılı için memurlara ve emeklilere açıklanan zam oranlarının gerçek enflasyon rakamlarını tamamen göz ardı ettiğini ifade eden Soylu, mevcut hükûmetin kamu çalışanlarına ve emeklilere yönelttiği yüzde 11,54 ve yüzde 15,75’lik zamların “sefalet zammı” olduğunu sözlerine ekledi.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren vergi ve harçlara yapılan yüzde 44'lük zammın, kamu çalışanlarının yaşam şartlarını nasıl daha da zorlaştırdığını belirten Soylu, “Ödenen KDV’nin geçtiğimiz yıla göre yüzde 81, ÖTV’nin ise yüzde 51 oranında arttığı bir ortamda, bizlere reva görülen maaş artış oranı utanç vericidir” dedi.

Kahramanmaraş’ta yapılan eylemde, memur ve emekli maaşlarının açlık ve yoksulluk sınırlarının altında kalmasını eleştiren Soylu, “Ülkemizde dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21 bin TL’yi, yoksulluk sınırı ise 68 bin TL’yi aşmışken, memurlarımızın maaşları bu seviyelerin çok altında kalmaktadır” şeklinde konuştu.

Yükselen kira fiyatları, memurlar ve emekliler için büyük bir barınma krizi oluşturduğunu ileri süren Soylu, “Özellikle büyükşehirlerde, memurların maaşlarıyla kira giderlerini karşılaması imkânsız hale gelmiştir. Ortalama konut kira bedeli asgari ücret düzeyine ulaşmıştır” diyerek, barınma hakkının tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Basın açıklamasının devamında, kamu çalışanlarının haklarını savunmasından uzak kalan bazı sendikaları eleştiren Soylu, “Sarı ve yandaş sendikalar, iktidar odaklı politika izleyerek çalışanların haklarını savunmaktan uzak kalmışlardır. Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu olarak bu adaletsizliğe karşı duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Soylu, “Bu eylemimiz bir uyarı niteliğindedir ve talep edilen düzenlemeler yapılmadığı sürece direnişimize devam edeceğiz” dedi.