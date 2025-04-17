Kültürel ve coğrafi çeşitliliğiyle tanınan Kahramanmaraş, özellikle dondurması ve kırmızı biberi ile bilinse de, tarhanadan sumak ekşisine, ekşi meyveli et yemeklerinden kebaplarına kadar birçok kendine özgü lezzeti barındırıyor. Kentin bu yöresel zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programında, Lokantacılar Derneği ve kadın girişimciler, kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı sumak ekşili sarma-dolma ile tescilli eli böğründeyi hazırladı. Her ay iki yöresel yemek ile sunum yapılacak olan bu çalışmalar, bir kitapta toplanacak ve kentin mutfak kültürü gelecek kuşaklara aktarılacak.

Kahramanmaraş mutfağına ait toplamda 400 çeşit yöresel yemek bulunmaktadır. Anadolu’nun kadim kültüründe önemli bir yere sahip olan bu yemeklerin tanıtımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü de destek vermektedir. Bu girişim, kentin gastronomik mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılarak unutulmaması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.