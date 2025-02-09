Anma törenleri, konferanslar, tiyatro gösterileri ve kortej yürüyüşleri gibi çeşitli programlarla, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 105. yılı kutlanacak. Kurtuluş coşkusuna tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, “Sönmez Bu Ocak” temasıyla coşku ve gururla kutlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 7 Şubat Cuma günü Abdulhamid Han Camii’nde gerçekleştirilen hatim ve dua programıyla başlayan etkinlikler, 10, 11 ve 12 Şubat tarihlerinde de hız kesmeden devam edecek.

10 Şubat: Kültürel Etkinlikler

Program kapsamında, 10 Şubat Pazartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önemli bir dizi programa ev sahipliği yapacak. Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Mehmet Ercan’ın sunumuyla “Sönmez Bu Ocak” konulu söyleşi gerçekleştirecek. Gecenin devamında, Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta ve İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik tarafından aşr-ı şerif, kaside ve ilahiler de seslendirilecek.

11 Şubat: Tarihi Canlandırmalar ve Kortej Yürüyüşü

11 Şubat Salı günü, tarihi anların yeniden canlandırılacağı ve milli mücadelenin kahramanlarının anılacağı etkinliklerle dolu olacak. Saat 10.00’da, şehir protokolünün katılımıyla Trabzon Caddesi’ndeki eski Valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Ardından, saat 10.30’da Uzunoluk Caddesi’nde Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sütçü İmam Olayı’nın temsili canlandırması gerçekleştirilecek. Törenlerin devamında, saat 10.45’te Sütçü İmam Türbesi ve 11.15’te Şeyhadil Mezarlığı’nda şehitlik ziyareti yapılacak. Akşam saat 19.30’da ise 12 Şubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar sürecek kortej yürüyüşü düzenlenecek. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katılan vatandaşlar, bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yeniden yaşayacak.

12 Şubat: Kurtuluş Coşkusu Dorukta

Kurtuluş günü olan 12 Şubat Çarşamba günü, büyük bir coşkuyla kutlanacak. Trabzon Caddesi’nde saat 10.00’da başlayacak etkinlikler kapsamında Kur’an-ı Kerim Tilaveti, kısa film gösterimi, protokol konuşmaları, tiyatro gösterisi ve geleneksel geçit töreni düzenlenecek. Bu anlamlı programlarla, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık mücadelesi ve milli ruhu bir kez daha yaşatılacak.

“Çatkapı” ile Milli Mücadele Anlatılıyor

Kutlamalar kapsamında hazırlanan “Çatkapı” adlı tiyatro gösterisi, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesini anlatan etkileyici bir performans sunuyor. Şehir genelinde okul, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve meydanlarda sahnelenen bu gösteri, halkın her kesimine ulaşıyor. Etkinlik, milli mücadelenin kahramanlarını ve tarihi sürecini canlı tutarak, özellikle genç nesillere bu önemli mirası aktarmayı amaçlıyor.