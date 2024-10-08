Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği, "Kütüphanesiz köy okulu kalmasın" projesi çerçevesinde ilk kütüphaneyi Dulkadiroğlu ilçesindeki Elmalar Mahallesi Şehit Cihan Karabörk İlk ve Ortaokulu'nda açtı.

Açılış programına Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Dulkadiroğlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Elmalar Mahallesi Muhtarı ve sakinleri ile Ahilik derneği üyeleri katıldı.

Kütüphane açılışında konuşan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Kadir Can Şentürk, "Kütüphanesiz köy okulu kalmasın" projesiyle Kahramanmaraş'ın köy okullarına plakasına özel 46 adet kütüphane kurma hedefi doğrultusunda yola çıktıklarını belirtti. Şentürk, "Bugün ilk kütüphanemizi kurmanın gururu içerisindeyiz. Ahilik Hareketi Derneği şehrimize kalıcı eser bırakmaya devam edecektir" dedi.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen protokol üyeleri, Ahilik Hareketi Derneği'nin gerçekleştirdiği bu tür projelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla yıl sonuna kadar en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verileceği duyuruldu. Şentürk, "Kaymakamlık tarafından en çok kitap okuyan öğrenciye bisiklet, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen’in de çeyrek altın hediye edeceği haberi bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Programda çocuklar için eğlenceler, palyaçolar ve pamuk şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda dernek yönetim kurulu üyesi Burçin Kiraz tarafından öğrencilere dondurma ikramında bulunuldu.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi, bu projeleriyle bölgedeki eğitim çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.