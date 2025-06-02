Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel hafızasını canlı tutmak ve değerlerine sahip çıkmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Anadolu halk ozanlığı geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Âşık Mahzuni Şerif, doğduğu topraklarda düzenlenen özel bir konserle anıldı. Afşin Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen “Âşık Mahzuni Şerif’e Vefa” konseri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen gece, hem duygu dolu anlara sahne oldu hem de usta ozanın eserleriyle dinleyicileri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı.

Mahzuni’nin Eserleri Korodan Hayat Buldu

Etkinlikte sahne alan koro, Mahzuni Şerif’in; “Dilaver”, “Gözlerin”, “Afşin”, “Bilmem Ağlasam Mı”, “Han Sarhoş Hancı Sarhoş”, “Boşu Boşuna” ve “Çeşmi Siyahım” gibi hafızalara kazınmış eserlerini başarıyla seslendirdi. Dinleyiciler, ozanın müziğinde taşıdığı derin toplumsal mesajları bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Protokol de Gecedeydi

Gecede siyaset ve akademi dünyasından önemli isimler de yer aldı. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de katıldı. Katılımcılar, böyle anlamlı bir etkinliğin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Teşekkür ve Takdir Mesajları

Etkinlik sonunda izleyiciler, Mahzuni Şerif’i bir kez daha anma ve onun eserlerini canlı dinleme imkânı buldukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Katılımcılar, bu anlamlı organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Afşin Kültür Sanat Derneğine teşekkür etti. Kültürel mirasın yaşatılması adına önemli bir örnek teşkil eden “Âşık Mahzuni Şerif’e Vefa” konseri, iz bırakan bir gece olarak hafızalarda yerini aldı.