Kahramanmaraş’ta içmesuyu temininde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında Kılavuzlu İletim Hattı Projesi hız kesmeden devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı ve Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan öncülüğündeki bir heyet, çalışmaları yerinde inceledi. Heyette; Sakarya Mahalle Muhtarı Resul Karademir, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Veysal Us, Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, Sümer Mahalle Muhtarı Ökkeş Poyraz, Sarıkaya Mahalle Muhtarı Ashabil Gül, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Çetin Seçgin, Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Ali Engizek ve Şıh Turan Mahalle Muhtarı Mustafa Kantarcılar da yer aldı. İnceleme gezisi kapsamında muhtarlar, çalışmaların geldiği son duruma ilişkin teknik ekiplerden detaylı bilgiler aldı.

“Ortaya Koyulan Gayrete Şahidiz”

Kısa süre önce yaşanan kuraklık ve artan içmesuyu ihtiyacına dikkat çeken Dernek Başkanı Atilla Erimhan, yürütülen çalışmaların su yetersizliğine kesin çözüm olacağına inandıklarını belirtti. Başkan Erimhan yaptığı açıklamada, “Yaşanan kuraklık nedeniyle birkaç gündür bazı mahallelerimizde içmesuyu sıkıntısı yaşanıyor. Ancak bu durumun çözümü için gösterilen gayrete bizzat şahidiz. Gerçekten çok yoğun ve planlı bir çalışma yürütülüyor” dedi.

“Söz Verilen Sürede Tamamlanacağına İnanıyoruz”

Çalışmaların hızla tamamlanacağına inandıklarını belirten Erimhan, “Kılavuzlu İletim Hattı Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu altyapı yatırımı, sadece bugünün değil, geleceğin de içmesuyu ihtiyacını güvence altına alacak. Böylesine kritik bir süreçte, bu kadar kısa sürede bu denli kapsamlı bir çalışmanın hayata geçirilmesi çok kıymetli. Muhtar arkadaşlarımızla birlikte süreci yerinde görmek istedik. Söz verilen sürede çalışmaların tamamlanacağına ve şehrimizin su sorununa kalıcı çözüm üretileceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Milletvekillerimiz Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin’e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.