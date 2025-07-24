Köker Konağı’nda gerçekleştirilen programa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür, sanat ve edebiyat alanında gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlerle şehrin kültürel mirasına katkılar sağlamaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birçok yazar ve edebiyatçının fikir dünyasına katkı sağlayan ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören’in vefatının üçüncü yılında mirasını yaşatmak adına Köker Konağı’nda anma programı düzenledi.

Kahramanmaraşlı sanatseverlerin yoğun katılım sağladığı etkililiğin moderatörlüğünü Harun Kadıoğlu üstlenirken, KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu ve yazar Erdoğan Aydoğan, Rasim Özdenören’in hayatını ve eserlerini farklı açılardan ele aldı.

“Özdenören, Kelimelerin Kuyumcusu, Cümlenin Mimarıydı”

Programda konuşan KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu, “Rasim Özdenören, kelimelerin kuyumcusu, cümlenin mimarıydı. Her bir cümlesi, her bir kelimesi derin anlamlar taşıyan, okuyanı düşündüren ve sorgulatan bir ustalıktı. Onun eserleri, bize sadece hikâyeler anlatmakla kalmadı, aynı zamanda hayatı, insanı ve varoluşu anlamlandırma çabamızda kılavuzluk etti. Bu şehir, onun kimliğinin ve sanatının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Kahramanmaraş’ın kültür dokusu, Özdenören’in metinlerinde kendini hissettirir. Bugün burada onu anmak, aynı zamanda bu şehrin kültürel hafızasını yaşatmak anlamına geliyor” dedi.

“Kalemini Davasına Adayan Birini Anmak Önemi Bir Görev”

Rasim Özdenören’in hikâyelerindeki insan ve toplum tasavvurunu, İslami duyarlılığını ve modern edebiyattaki yerin önemine vurgu yapan Yazar Erdoğan Aydoğan, “Rasim Özdenören, sadece bir hikâyeci değil, aynı zamanda düşünce dünyamızın mimarlarından biriydi. Rasim Özdenören gibi kalemini davasına adayan, sözü ve düşünceyi keskinleştiren isimleri anmak, onların mirasına sahip çıkmak, bizim üzerimize düşen en önemli görev. Bu tür programlar, genç nesillerin bu değerli şahsiyetleri tanımasına ve onların fikirlerinden beslenmesine vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.