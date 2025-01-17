Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini de hız kesmeden sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu kez muhteşem bir müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen gece, Büyükşehir Belediyesinin Türk Sanat Müziği Korosu ve Çocuk Korosu’nun performanslarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, salon tıklım tıklım doldu. Türk Sanat Müziği Korosu, klasik eserlerden modern yorumlara kadar geniş bir repertuvarla katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşattı. Çocuk Korosu da enerjileri ve coşkulu performanslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Seslendirilen eserler, sanatseverlerin ruhuna dokunurken, dinleyiciler her eserde koroya alkışlarla eşlik etti. Türk Sanat Müziği’nin zarif tınıları ve Çocuk Korosu’nun sevimli yorumları geceye farklı bir ahenk kattı.

Halk Oyunları Ekibinden Görsel Şölen

Geceye damgasını vuran bir diğer detay ise Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin performansı oldu. Korolara eşlik eden ekip, geleneksel halk oyunlarıyla kültürel mirasımızı sahneye taşıdı. Renkli kostümleri ve ritmik danslarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunan ekip, büyük alkış topladı.

Katılımcılardan Tam Not

Etkinlik boyunca coşkulu anlar yaşayan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerine olan desteğini takdirle karşıladı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların şehrin sosyal ve kültürel dokusuna büyük katkı sağladığını belirtti.