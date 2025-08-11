İnşaatta, çatı izolasyonu için membran kaplama yapılırken kullanılan malzemelerin tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamını kapladı. Dumanlar gökyüzünü sararken, çevrede oturan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, bir yandan binanın etrafından alevlere su sıkarak yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da havadan helikopter desteğiyle müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.