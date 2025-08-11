Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 10 gün geride kalırken, her yaş grubuna hitap eden etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Fuar alanında çocuklar için lunapark, eğlenceli yarışmalar, tiyatro gösterileri, müzikal şovlar, 10D sinema ve palyaço gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler düzenlenirken; yetişkinler de çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla fuarın keyfini yaşıyor.

Bu kapsamda, 12 Ağustos Salı günü önemli bir isim Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Eğitimci – yazar Zekeriya Efiloğlu, KAFUM Fuar Alanı’nda saat 20.15’te gerçekleştirilecek söyleşide vatandaşlarla bir araya gelecek. “2025 Aile Yılı” kapsamında düzenlenecek programda Efiloğlu, “Aile İçi İletişim” başlığı altında; ailenin önemi, temel değerleri ve korunması, sağlam toplum için ailenin yeri gibi konuları farklı perspektiflerden ele alacak. Katılımcılar, hem güncel hem de evrensel bakış açılarıyla desteklenmiş bilgilerle aile ilişkilerini güçlendirecek öneriler dinleme fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu anlamlı etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.