Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm yollarının istişare edilmesi amacıyla düzenlenen Muhtarlar Buluşması, periyodik olarak farklı ilçelerde devam ediyor.

Bu kapsamda programın yeni durağı Elbistan oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ bürokratları ile Elbistan merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ tarafından mahallelerde hayata geçirilen yatırımlar ile planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Muhtarlar ise mahallelerinin öncelikli ihtiyaçları, çözüm bekleyen sorunlar ve vatandaşların taleplerini Kaya ve beraberindeki heyete aktardı. Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, muhtarların aktardığı taleplerin titizlikle değerlendirileceğini belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde dinleyip, çözüm yollarını birlikte belirlemek bizim için büyük önem taşıyor. Bu buluşmalar, hem hizmetlerimizi daha etkin planlamamıza hem de vatandaşlarımızın beklentilerini doğrudan öğrenmemize imkân tanıyor. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.