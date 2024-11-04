Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası önünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu İbrahim Aytun (23) ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, İbrahim Aytun'u ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı; ancak genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.