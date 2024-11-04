3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Orduspor ile karşılaştı. Yeni Ordu Stadı'nda oynanan maçta İstiklalspor, 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, sağlı sollu ataklarla rakip kalede baskı kurdu. Karşılaşmanın 25. dakikasında Savaş Yorulmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçen İstiklalspor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda galibiyetini korumaya çalışan kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın sonlarına doğru Orduspor'un baskısına direnemedi. 90. dakikada Orduspor’un bulduğu golle maç 1-1 sona erdi ve İstiklalspor, Ordu deplasmanından 1 puanla döndü.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor oldu. Henüz 25. dakikada Savaş Yorulmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golle skor üstünlüğünü eline alan Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk yarı boyunca oyun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Orduspor 1967 ise özellikle Ömer Faruk Sezgin gayretleriyle rakip kalede pozisyon arasa da ilk yarıda aradığı golü bulamadı.

Maçın son dakikalarına girildiğinde Orduspor 1967, beraberlik için baskısını artırdı. 90. dakikada sahneye çıkan Sarper Çağlar’ın, attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, hem takımına bir puan kazandırdı hem de Orduspor 1967’nin ligdeki iddiasını sürdürmesine katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Orduspor ise 17 puanla 5. sırada yer alıyor.

3. Lig 4. Grup 9. Hafta Toplu Sonuçlar

Polatlı 1926 Spor Kulübü 0-2 Edirnespor

Mardin 1969 Spor 1-0 Kırıkkale FK Spor Kulübü

Denizlispor 0-4 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.

İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. 1-0 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.

Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü 1-1 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

Orduspor 1967 A.Ş. 1-1 Kahramanmaraş İstiklalspor

7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. 1-3 Sebat Gençlik Spor

Niğde Belediyesi Spor 1-5 Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü

Kahramanmaraş İstiklalspor’un şampiyonluk yolundaki iddiası devam ediyor.