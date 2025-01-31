Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmak için yürüttüğü restorasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Mücadele kahramanı Arslan Toğuzata (Arslanbey) tarafından konut olarak kullanılan ve şehrin önemli simgelerinden biri olan tarihi konağın restorasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 150 yıllık tarihi konak, uzman ekipler tarafından titizlikle restore ediliyor. Çalışmalar kapsamında, yapının tarihi dokusunun korunarak modern kullanım alanlarına uygun hale getirilmesi hedefleniyor. 25 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlandığında, konak şehrin sosyal ve kültürel yaşamına büyük katkı sağlayacak.

Kadın Kooperatifleri İçin Gastronomi Merkezi Olacak

Restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tarihi konak, kadın kooperatifleri tarafından işletilecek bir gastronomi merkezi olarak faaliyet gösterecek. Konağın içerisinde butik restoran ve kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı ofisler yer alacak. Ayrıca kadınlara yönelik çeşitli atölyeler de bu mekânda düzenlenecek. Böylece, tarihi yapı sadece bir kültürel miras olarak korunmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel ekonomiye ve kadın istihdamına da katkı sunacak.

Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Konağın restorasyonu sürerken, yapının çevresindeki üstyapı imalatları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, konak çevresinde yoğun bir şekilde kilit parke imalatlarına devam ediyor. Bu çalışmalarla konağın çevresinin estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşması sağlanacak.