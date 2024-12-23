Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan ücretsiz deneme sınavlarının ikincisi, şehir genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde düzenlenen sınavlar, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde eş zamanlı olarak yapıldı. Öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli ve özgüvenli bir şekilde hazırlanmasını hedefleyen bu uygulama, gençler ve veliler tarafından büyük takdir topladı.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Ücretsiz deneme sınavlarına katılan öğrenciler, bu fırsatın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Öğrenciler, sınav stresiyle başa çıkmada ve eksik konularını tespit etmede bu çalışmanın faydasını gördüklerini belirtti.Deneme sınavına katılan Semanur Balcı, “Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu deneme sınavları bizler için çok değerli, sınavlara hazırlık sürecinde bizlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Deneme sınavı olmasına rağmen gerçek sınav gibi bir ortam oluşturulmuş, bu da çok memnun edici” diye konuştu. Yusuf Demirhan da, “Üniversite adayları için ücretsiz deneme sınavlarının düzenlenmesi gerçekten bizleri çok mutlu etti. Çok kaliteli hizmet. Herkesin kendi imkânlarıyla bu kadar deneme çözme imkânı olmayabiliyor. Yanımızda olduğunu bir kez daha gösteren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik Faaliyetleri Artarak Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelindeki kütüphanelerimizde başlattığımız ücretsiz deneme sınavlarının bugün ikincisini gerçekleştirdik. YKS’ye hazırlanan bin 100 gencimiz bu sınavımıza katılım sağladı. YKS’ye kadar üniversite adayı öğrencilerimize toplam 30 deneme sınavı düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize destek noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ücretsiz deneme sınavlarına ek olarak gençlerimize yönelik çeşitli destek ve projelerimiz de artarak devam edecek” dedi.