Batıpark Gençlik Merkezinde yapılan çalıştay, gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı amaçladı.

Çalıştaya Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Aksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Evliya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve üniversite akademisyenleri gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yardım kuruluşları, öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ile farklı meslek gruplarından gençler bir araya gelerek gençlik politikalarına yön vermek için fikirlerini paylaştı.

*Çalıştay 2 Aşamada Gerçekleştirildi*

Gençlik Hizmetleri yetkilileri, çalıştayın iki aşamadan oluştuğunu belirterek, katılımcılara politika sürecinin ve çalıştay yönteminin detaylarını aktardı. Açılış konuşmalarının ardından, gençlik uzmanları, "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" hakkında sunumlar gerçekleştirdi. İlk bölümde, gençler, merak ettikleri konularla ilgili sorular sordu ve görüşlerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine iletme fırsatı buldu. İkinci bölümde ise katılımcılar, 11 başlık altında grup çalışmalarına katılarak gençlik politikaları için somut hedefler ve eylem önerileri geliştirdi.

**Farklı Başlıklarda Atölye Çalışmaları YapıldıAtölye çalışmaları, alanında uzman moderatörlerin yönetiminde gerçekleştirildi. Gençler, Değerler, Uluslararası Gençlik Çalışmaları, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Çevre ve İklim, Bilim ve Teknoloji, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik ve Sağlık, Gençlik Bilgilendirmesi, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum ile Sosyal Kapsayıcılık konularında fikir alışverişinde bulundu. Tüm bu çalışmalar, Kahramanmaraş’ın ve ülkenin gençlik politikalarının şekillenmesine önemli katkılar sağladı.

*Gençler, Geleceğin Politikalarına Yön Veriyor*

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Aksu, "Kahramanmaraş’ta düzenlediğimiz Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’nda gençlerin fikirlerini dinledik, sorunlarını konuştuk ve çözüm önerilerini birlikte geliştirdik," dedi. Aksu, çalıştayın gençlerin politika yapım süreçlerine katılımında önemli bir adım olduğunu ifade ederek, gençlerin enerjisi ve katkılarıyla umut dolu bir geleceğe yönelik bir adım attıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen de, gençliğin milletin en güçlü enerjisi olduğunu belirterek, "Gelecek gençlerin ellerinde, biz de onlara ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Gelecek gençlerin ellerinde, biz de onlara ışık tutmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.