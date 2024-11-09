Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal destek projeleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği çeşitli projelerle vatandaşların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik bir desteğini daha hayata geçiriyor.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle uygulamaya konulan “Yeni Doğan Bebek Destek Paketi” uygulamasıyla, yeni bebek sahibi olan ailelere içerisinde; hastane çıkışı kıyafetlerinden lohusa pijamasına, bebek battaniyesinden ıslak mendile, bebek şampuanından biberona, bebek bezinden ateş ölçere, emzikten hidrofil pamuğa çeşitli ürünlerin yer aldığı destek paketleri sağlanacak. Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgi ve destek paketi başvuru formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/08/yeni-dogan-bebek-paketi-basvuru-formu internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başvuru Sonuçları SMS Yoluyla Bildirilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz uygulamayla, 0 – 1 ay arası bebeği olan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden ailelerimize yönelik destek paketlerimiz olacak. Resmi internet adresimizden çevrimiçi yapılan başvuruların ardından başvuru sonuçları SMS yoluyla ailelere iletilecektir. Onaylanan başvuru sahipleri bebek paketlerini Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi altında bulunan Dermankart Giyim Mağazası’ndan temin edebilecek” ifadelerine yer verildi.