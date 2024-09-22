Olay, Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. 68 yaşındaki Ahmet Gizir, hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Gizir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Ayrıca, yıldırım düşmesi sonucu olayda 3 keçinin de telef olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.