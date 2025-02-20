Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. İşte Kahramanmaraş'taki kar tatiliyle ilgili son gelişmeler:

Nurhak'ta Eğitim Durdu!

Nurhak Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm okullarda (Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler ve çocukları kreş, anaokulu ve ilkokula giden anneler de idari izinli sayılacak.

Elbistan'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli!

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Karamağra, Akarca, Kökez, Gökçeören, Kayapınar, Keçemağra, Uncular, Höplek, Tapkırankale, Karasanusağı, Yalıntaş, Kavaktepe, Atmalı Kaşanlı, Sevdilli, Gücük, İncecik ve Gündere mahallelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler bu karardan etkilendi.

Dulkadiroğlu'nda Bazı Okullar Tatil Edildi!

Dulkadiroğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kar ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü aşağıdaki okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verdi:

Ağabeyli Şehit Mehmet Demir İlkokulu

Kemalli Ortaokulu

Başdervişli İlkokulu

Başdervişli Ortaokulu

Başdervişli Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL)

Beşenli İlkokulu

Beşenli Ortaokulu

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre ek önlemler alınabileceğini belirtirken, öğrenciler ve veliler buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.