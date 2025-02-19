Bölge halkının taleplerine kayıtsız kalmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, verdiği talimatla yeni bir dönüşüm çalışması başlattı. Döngele Mahallesi’nde bulunun bakımsız ve atıl haldeki Çağşak Parkı, Onikişubat Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden düzenlenerek bölge halkının sosyal hayatına katkı sağlayacak bir noktaya taşınıyor.

Yıllardır kullanılmayan, doğal yapısı bozulmuş ve altyapısı yetersiz kalan Çağşak Parkı, yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği, ailelerin keyifle piknik yapabileceği bir mesire alanı olarak yeniden kazandırılıyor.

Çağşak Parkı’nın dönüşüm süreci, ilçedeki yeşil alan projelerinin bir parçası olarak Onikişubat Belediyesi’nin çevre dostu ve insan odaklı şehircilik anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Atıl vaziyetten modern bir mesire alanına

Özellikle kırsal mahallelerde sosyal donatı alanlarının eksikliği, vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği alanlara duyduğu ihtiyacı artırıyor. Bu kapsamda Döngele Mahallesi’nde bulunan Çağşak Parkı, yıllar içerisinde gerekli bakım ve düzenlemeler yapılmadığı için atıl kalmış ve zamanla kullanılmaz hale gelmişti.

Başkan Toptaş’ın talimatlarıylaPark ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla park, yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, piknik masaları, kamelyalar ve modern aydınlatma sistemleri ile baştan aşağı yenileniyor.

Ekipler, parkın doğal yapısını koruyarak daha kullanışlı bir hale getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yeni nesil peyzaj tasarımlarıyla bölgenin doğasına uygun bir mesire alanı oluşturulurken, çeşitli bitkiler ve çiçeklerle parkın estetik görünümü artırılıyor.

Onikişubat Belediyesi, daha önce hayata geçirdiği Abdal Halil Ağa Parkı projesiyle yeşil alan dönüşümünde büyük bir başarı elde etmişti. Kısa sürede vatandaşların beğenisini kazanan bu proje, belediyenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını ortaya koymuştu.

Abdal Halil Ağa Parkı’nda olduğu gibi Çağşak Parkı’nda da doğayla uyumlu bir dönüşüm modeli uygulanarak, parkın hem estetik hem de fonksiyonel olarak en iyi hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede Onikişubat Belediyesi’nin çevre düzenlemesi konusundaki uzmanlığı ve başarılı çalışmaları bir kez daha kendini gösteriyor.

Başkan Hanifi Toptaş: ‘Dönüşüm hamlelerimiz devam edecek’

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Çağşak Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği sosyal alanlar oluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Döngele Mahallesi’nde bulunan Çağşak Parkı’nı bu anlayışla yeniden düzenleyerek halkımıza modern ve kullanışlı bir mesire alanı sunuyoruz. Daha önce Abdal Halil Ağa Parkı’nda ortaya koyduğumuz dönüşüm başarısını burada da göstereceğiz. Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alanları artırmaya devam edeceğiz.”

Bölge halkından tam not

Döngele Mahallesi sakinleri de parkın yenilenmesiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır parkın kullanılmaz halde olduğunu belirterek, “Çocuklarımız burada oyun oynayamıyordu, piknik yapacak bir alanımız yoktu. Şimdi yapılan çalışmalar sayesinde çok güzel bir mesire alanına kavuşuyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.