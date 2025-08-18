Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde Hürü Karaca ve kızı S.K. markete gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü otomobiliyle anne ve kızına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. Annenin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, ağır yaralanan kızı tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.