Toplantıda, Gül, "Bugün, İsrail’in Filistin'e yönelttiği insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmiyoruz ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz," dedi.

Gül, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını vurguladı. "İşlenen soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim’i bahane etmektedirler. Ancak, 7 Ekim meselenin sıfır noktası değildir; bu sadece İsrail’in katliamlarının hız ve şiddetinin artmasıdır" diye ifade etti.

Düzenlenen basın toplantısında, Gül, "Süre gelen soykırıma 7 Ekim sebep olmadı! 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz" dedi ve bu doğrultuda 42 binden fazla masum Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Uluslararası toplumun bu insanlık dışı durumu durdurma konusunda yeterli çaba sarf etmediğine ve bazı Batılı devletlerin İsrail'i kınama cesareti gösteremediğine işaret eden Gül, "İsrail, kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standartını, ikiyüzlülüğünü ve kayırmacı tavrını sergileyen bir örnek olmuştur" dedi.

Ayrıca, Gül, "Bugün katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur" ifadesini kullandı. Gül, İsrail'i 1930'ların Nazi Almanyası’na benzeterek, "Bu durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atacak" uyarısında bulundu.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğini belirten Gül, Filistin’e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğunun Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Toplantıda, Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu ifade eden Gül, bu mücadelelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devam edeceğini belirtti.

Gül, "Farkında olduğumuz stratejik tehditler karşısında toplumun birliğini sağlamalı ve güçlü bir Türkiye için 'Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız' sözünde birleşmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.