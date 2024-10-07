Yardımcıoğlu, hukukun üstünlüğünü vurgulayan bir açıklama yaparak, Türkiye’nin hukuk devletleri arasındaki yerine dikkat çekti.

Açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in yalan ifadesi nedeniyle yargılanmasını örnek veren BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Sövdüğümüz, hakaret ettiğimiz bu dünya kabadayısı devletin şu an başkanlığını akıl sağlığıyla malul düşündüğüm Joe Biden isimli kişi yapmaktadır. Bu şahsın oğlunun adı Hunter Biden. Ve şu an federal suçtan yargılanmaktadır. Soru, uyuşturucu kullanıyor musun ve cevap ise uyuşturucu kullandığı halde, hayır diye cevap vermiş olmasıdır. Suçu ise ateşli silah alırken doldurduğu formda yalan bilgi vermektir. Bu devlete Hukuk Devleti derler. Bu devlette insanlar kendilerini güvende hissederler. Hunter Biden, ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben ABD Başkanının oğluyum’ dememiştir ve diyemez de. İşte bu anlattığım hikâye acaba Amerika denen devletin dünya kabadayısı olmasını sağlayan sebeplerden ve etkenlerden birisi olabilir mi acaba?” dedi.