Yardımcıoğlu, Türkiye’nin dış siyasetini konu edinen bir açıklama yaparak; başta Ortadoğu’daki savaş ortamı olmak üzere Türkiye’nin coğrafik ve jeopolitik konumu gereği daha hassas bir süreçten geçtiğini bu süreçte de duygusal kararlar ve anlık tepkilerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekti.

BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Anlık tepkiler vermek devletimiz için maliyetli olmaktadır! Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik ve coğrafya bir ateş çemberidir. Bu ateş çemberi için 1000 yıllık varlığımız daha makul ve itidalli yaklaşımlarla kendini korumayı başarmıştır. Devleti yöneten akıl mutedil, akılcı, sükûnetini ve metanetini koruyan bir şekilde düşünmeli ve akletmelidir. Anlık tepkiler ve günübirlik politikalar bu devlete ve millete bir şey kazandırmaz ve aksine kaybettirir” dedi.

“ÇOK DÜŞÜNEN, AZ KONUŞAN AMA KONUŞTUĞUNU DA YAPAN…”

Türkiye’nin sınır komşuları ile İsrail ve ABD üçgeninde akıllı politikalar uygulanmasının hayati önemde olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “İsrail ve Yahudi merkezli politikalarımız, ABD ile olan müttefiklik (!) ilişkimizde, sınırımızın olduğu devletlerle ilişkilerimizde de ‘az laf çok iş’, ‘çok düşünen, az konuşan ama konuştuğunu da yapan’ ilkeler üzerinde var olmalıdır. İçinde bulunduğumuz ateşten günlerde bu prensiplere riayet edilmesi çok daha mühim hale gelmiştir. Umulur ki aklederiz. Umulur ki düşünerek hareket ederiz. Umulur ki akıllı politikalar üreterek bu günlerden devlet ve millet olarak krizden kazançlı çıkar ve bekamızı pekiştiririz.”