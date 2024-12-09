Beyza Koleji’nden gelen 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Doğanın Ritmi ve Müzik” temalı etkinlikte öğrenciler, doğayla uyumlu bir ritim çalışması yaparak hem eğlendi hem öğrendi. Bardaklar kullanılarak yapılan ritim çalışması, doğanın melodik yapısına vurgu yaptı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, il ocak yöneticileriyle buluştu! Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, il ocak yöneticileriyle buluştu!

Etkinliğin devamında, Tabiat Tanıtım Merkezi’nde öğrencilere biyoçeşitlilik, Kahramanmaraş’ın doğal zenginlikleri ve endemik bitki türleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehrin eşsiz bitki örtüsüne dair farkındalık kazanan öğrenciler, Kapıçam Tabiat Parkı’nın önemini daha iyi anlama fırsatı buldu.

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Kahramanmaraş DKMP İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, doğaya yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, özellikle genç nesillerin doğayı tanımasının ve koruma bilinci geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

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