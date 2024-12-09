Tarih boyunca depremlerle şekillenen bu şehir, bugün de benzer bir tehlike ile karşı karşıya. 6 Şubat 2023’te yaşanan Pazarcık ve Elbistan depremleri, Maraş’ın geleceği için bir uyarı niteliğindeydi. Ancak, dikkat çekici bir gerçek var: Bu depremler, Maraş’ın tarihte yaşadığı depremlerle aynı fay hattında meydana gelmedi.

TARİHSEL FAY HATTI: GÖRMEZDEN GELİNEN TEHLİKE

Tarih, Maraş için hep aynı noktayı işaret etti: Karamaraş! Bugünkü Namık Kemal, Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu mahallelerinin bulunduğu bu bölge, geçmişte Maraş’ın depremlerle en çok sınandığı güzergâh olmuştur. 1795, 1822, 1856 ve 1895 yıllarında bu bölgede meydana gelen dört büyük deprem, şehri defalarca yerle bir etti.

Ancak 6 Şubat’ta yaşanan depremler, bu tarihsel fay hattından farklı bir bölgede gerçekleşti. Bu durum açık bir şekilde şunu söylüyor: Maraş için gerçek tehdit hâlâ kapıda olabilir! Tarihsel fay hattı yeniden harekete geçerse, bu şehir daha büyük bir felaketle yüzleşmeye hazır mı?

UZMANLARA VE YETKİLİLERE ÇAĞRI: UYARIYI GÖRMEZDEN GELMEYİN!

6 Şubat depremleri, bize Maraş’ın deprem gerçeğini yeniden hatırlattı. Ama bu yetmez! Tarihsel fay hattı üzerindeki riskler detaylı bir şekilde incelenmeli, uzmanlar bu konuda daha doyurucu bilgilerle halkı aydınlatmalıdır. Olası bir Karamaraş depremi, bugün yapılan yanlış planlama ve tedbirsizlikler nedeniyle, 6 Şubat’tan daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Peki, neden hâlâ bu riskler ciddiyetle ele alınmıyor? Şehir planlaması ve yapılaşmada, bilimsel veriler ve tarihsel gerçekler neden göz ardı ediliyor?

Sormadan edemiyoruz: Karamaraş fay hattı harekete geçtiğinde ne olacak? Bugünkü hatalar daha büyük bir felaketi tetiklemeyecek mi?

GEVŞEMEYİN, MARAŞ’IN GELECEĞİ BİZİM ELİMİZDE!

6 Şubat depremleri, Maraş’a bir uyarıydı! Ama asıl tehlike, tarihin bize defalarca işaret ettiği o fay hattıdır. Eğer bugünden harekete geçmezsek, bu kez tarih bizi affetmeyecek! Maraşlılar, gevşemeyin! Şehir, tedbirsizliği kaldırmaz. Yapı denetimlerinden şehir planlamasına, bilimsel temelli adımlar hemen şimdi atılmalıdır.

Depremler, kaderimiz değildir. Ama önlem almazsak, kaderimiz olacak! Bu topraklar bize emanet. Gelecek nesillere güvenli bir Maraş bırakmak için harekete geçmek zorundayız.

Unutmayın, asıl tehlike geçmedi. Tarih bizi uyarıyor; artık göz ardı etmeyelim!