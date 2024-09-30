Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla birçok düzenlemenin devreye alındığını hatırlatarak, esnaf ve işletmelerin banka kartlarıyla ödeme yapmasına imkan tanıyan POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini belirtti.

Bu düzenleme kapsamında, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde slip ve fişin tek belge olarak çıkmasını sağlayarak kayıt dışı işlemleri engelliyor. Şimşek, bazı işletmelerin eski cihazları kullanmaya devam etmesi ve kredi kartı kabul etmemesi üzerine çalışma başlattıklarını ifade etti. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm işletmelerin yeni nesil cihazlara geçmesi ve kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirildiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, bu zorunluluğa uymayan işletmelere özel usulsüzlük cezaları kesildiğini ve bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek vatandaştan fazla ücret talep eden işletmelere karşı da önlemler alındığını belirtti. Vatandaşların, bu tür durumlardaki şikayetlerini GİB’e ihbar etmeleri halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.

Ayrıca, POS cihazları veren banka ve ödeme kuruluşlarının da denetim altında olduğunu belirten Şimşek, hatalı cihaz kullananlara ve değiştirmeyenlere cezalar kesildiğini, bu ceza tutarının 200 bin liraya kadar yükseltildiğini açıkladı. Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ve vergide adaletin sağlanması için çalışmaların derinleştirileceğini ifade etti.