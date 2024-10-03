Etkinliğe katılanlar arasında bürokrasi, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim yer aldı. Gecenin sunuculuğunu ise başarılı televizyoncu Simge Fıstıkoğlu üstlendi.

Genç KASİAD Kurulu Başkanı Çağatay Emirmahmutoğlu, açılış konuşmasında katılımcılara hitap ederek, "Saygıdeğer protokol üyeleri ve sevgili misafirler; 3. KASİAD Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Şehrin ve burada bulunan tüm insanların büyük zorluklarla geçirdiği 1.5 yıllık sürecin ardından bir araya gelmek bizim için mutluluk verici. Zorlu süreçlerin ardından kazanmaya çalıştığımız motivasyona KASİAD olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz," dedi.

Emirmahmutoğlu, geçtiğimiz süre zarfında gerçekleştirdikleri ekonomi temalı etkinliklere ve uluslararası pamuk birliği ile düzenledikleri eğitimlere de vurgu yaparak, "Kısa zaman içinde 2. Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu etkinlik için detayları en kısa sürede paylaşacağız," şeklinde konuştu.

Yeni dönemde görevi devralan Genç KASİAD başkanı İsmail Dinçer’in KASİAD Ödülleri fikrini ortaya attığını belirten Emirmahmutoğlu, "Bu ödül gecesi, şimdiye kadar aldığımız geri dönüşlerle derneğimiz için önemli bir moral kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemlerde de sosyal ve kültürel etkinliklerimize devam etmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer ise, "Kahramanmaraş’ın güzide insanları ve değerli basın mensupları, 3. KASİAD Ödülleri’ne hoş geldiniz. Asrın felaketi olarak anılan deprem sonrası, şehrimizi ileri taşıyan ve markalaşarak Kahramanmaraş’ı duyuran tüm girişimcileri takdir etmek ve onları yüreklendirmek amacıyla buradayız," diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Ödül töreninde, Yılın Yaşayan Değer/Tarih Ödülü Vehbi Vakkasoğlu’na, Yılın Akademisyeni Ödülü Prof. Dr. Ahmet Alkan’a, Yılın Sporcusu Ödülü ise Fatma Gül GÜLER adına babasına sunuldu. Ayrıca, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü "Bir Tebessüme Değer Derneği" adına Fatih Akpınar’a, Yılın Gastronomi Ödülü "Mürüvetin Mutfağı" adına Mürüvet Alparslan’a verildi.

Diğer ödül sahipleri ise şöyle sıralandı:

Yılın E-Tanıtım Hesabı: "Bir Doğaya Çıkıp Geliyorum" hesabı - Doğan Yenigül

Yılın Kültür Varlığını Koruma Ödülü: "Domuz Tepe Höyüğü" - Doç. Dr. Halil Tekin

Yılın Edebiyatçısı Ödülü: Celalettin Kurt

Yılın Sanatçısı Ödülü: Vedat Akkök

Yılın Yerel İnovatif Ürün Ödülü: "Tılsımlı Gömlek" - Fatma Bayazıt

Yılın Mutfak Ödülü: Küçük Ev Restoran - Ali Çuhadar

Yılın Turizm Elçisi Ödülü: Mahmut Hopur

Ayrıca, ödül sürecinde görev alan aday belirleme kurulu üyelerine Sıddık Ciğer tarafından teşekkür sertifikaları verildi.

KASİAD Teşekkür Ödülü ise 13. Dönem Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer’e sunuldu. Dinçer, yaptığı konuşmada, “Genç KASİAD, 2018 yılında bir ekip olarak yola çıktı ve Kahramanmaraş için sadece üretmenin yetmediğine inanarak sosyal hayata da katkıda bulunmayı amaçladı. Nöbeti devralan arkadaşlarımız bu azimle çalışmalarına devam edecektir,” diyerek, ödül için teşekkür etti.

Tören, ödül alanların başarıları ve katkılarının taçlandırıldığı güzel bir gece ile sonlandı.