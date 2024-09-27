Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Lisesi’nde gerçekleştirilen bu seminerde, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer ve Temsan Havacılık Genel Müdürü Cem Erdoğrul, meslek lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Meslek Liselerinin Önemi

Hikmet Gümüşer konuşmasında; meslek liselerinin gençlerin kariyer gelişiminde kritik bir rol oynadığını ifade ederken, yurtdışında gerçekleştirdiği seyahatlerde gözlemlediği meslek edinme projeleri ile yurtdışındaki okullar ve Türkiye'deki meslek liseleri arasındaki farklılıkları ele aldı. Bu farkların, eğitim sistemindeki yenilikçi yaklaşımların önemini ortaya çıkardığının da altını çizdi.

Kahramanmaraş’ın bir sanayi şehri olduğunubelirten Gümüşer, meslek lisesi eğitiminin üretim tesislerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve K-Start projesinin bu bağlamda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

K-Start Projesi ile Yeni Fırsatlar

Konuşmacılar, Kipaş Holding’in meslek lisesi mezunu gençlerin kariyer yolculuklarına doğru noktadan başlamaları ve mesleğe kazandırılmaları için fırsat yaratmak amacıyla K-Start projesinin 2. dönemini duyurdular. Projenin, gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve iş hayatına güvenli bir giriş yapmalarını desteklemeyi hedeflediği dile getirildi.

İş Dünyasında Meslek Liselilerin Rolü

Cem Erdoğrul ise, meslek liselilerin iş dünyasındaki yerinin önemine değinerek gençlere kariyer tavsiyeleri sundu. Nitelikli iş gücünün, ülkenin ekonomik geleceği için ne denli kritik olduğunu vurgulayan Erdoğrul, gençlerin profesyonel hayata geçiş sürecinde dikkate almaları gereken hususlar üzerinde durdu.

Seminerde; genç adayların teknoloji tabanlı yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle yetkinliklerini artırmayı planlandığı, bunun yanı sıra, mentörlük programlarıyla birebir destek sunarak gençlerin mesleki gelişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünün altı çizildi.

Ayrıca; Kahramanmaraş'taki bu tür projelerle, gençlerin kariyerlerine yön vermek adına önemli bir fırsatlar sunulduğu, yerel iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki işbirliği sayesinde eğitim süreçlerinin kalitesini artırarak gençlerin kariyer yolculuklarına yeni fırsatlar yaratıldığı da ifade edildi.