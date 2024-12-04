6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışan bölge esnafı için Hazine ve Maliye Bakanlığı borç erteleme kararı aldı.

“BU KARAR CAN SUYU OLACAK!”

Başkan Kuybu, bu önemli gelişmenin esnafı ekonomik sıkıntılardan kurtaracağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Asrın felaketi sonrası en çok zarar gören kesimlerden biri esnaf ve sanatkârlarımız oldu. Bu borç erteleme kararı, zorlu süreçte esnafımız için adeta can suyu niteliğinde. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımıza, milletvekillerimize ve bizleri her zaman destekleyen yerel basınımıza teşekkür ediyorum.”

EKONOMİK CANLANMA BAŞLIYOR!

Bu borç erteleme kararı, Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem bölgesinde esnafın iş yapma kapasitesini yeniden artırmasını sağlayacak. Kuybu, bu desteğin ekonomik toparlanmaya büyük katkı sunacağını vurguladı:

“Bu karar, esnafımızın tekrar ayağa kalkması için önemli bir adımdır. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan her bir esnafımız, bu destek sayesinde yeniden güç kazanacaktır.”

DAYANIŞMA MESAJI: “ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ!”

Başkan Kuybu, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla noktaladı:

“Bu zorlu günleri omuz omuza vererek geride bırakacağız. Esnaf ve sanatkârlarımızın yanında olan herkese minnettarız. Daha güçlü bir Kahramanmaraş için hep birlikte çalışacağız!”

Bu tarihi kararın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Esnaf ve sanatkârlar ise gelişmeleri yakından takip ediyor.