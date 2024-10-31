Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 18. Olağan Meclis Toplantısı’nda Ekim ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ekim ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

“SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARIMIZI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Sözlerine TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısını kınayarak başlayan Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine hain bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür saldırıların amacı, ülkemizin ilerlemesine engel olmak, simgesel bir tehdit oluşturmak olsa da, terör örgütlerinin hain emellerine ulaşamayacaklarından eminiz. Bu süreçte bizler de elimizden geleni yaparak savunma sanayisindeki yatırımlarımızı hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta bir toplantı daha gerçekleştirdik ve çok yakında hisse sözleşmelerini imzalayıp projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ta kuracağımız savunma sanayi şirketi, bu sürecin en somut adımlarından biri olacak.”

“KOMİTE TOPLANTILARIYLA SEKTÖRLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI BELİRLİYORUZ”

Komite toplantılarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Komite toplantıları, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek yaptığımız işleri anlatmamıza ve onların sorunlarını, taleplerini dinlememize olanak sağlıyor. Amacımız, komiteler tamamlandıktan sonra her sektörden daha geniş katılımla bir araya gelerek, tüm sektörün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapabilmektir.

“DESTEK VE HİBELERİN ARTMASI İÇİN PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Merkez Bankası Gaziantep Müdürümüz ile bir araya geldik. Kendisinin bizi ziyareti, ekonominin geleceği konusunda umut verici bir buluşma oldu. Önümüzdeki aylarda toparlanmanın daha belirgin hale geleceğine dair değerlendirmeler paylaşıldı. Aynı zamanda, KOSGEB aracılığıyla sağlanan vadeli krediler, küçük ve mikro ölçekli işletmeler için sunulan hibeler ve krediler gibi desteklerin şehrimizde kullanımını arttırmak için projeler geliştiriyoruz.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KARBON AYAK İZİ İÇİN YENİ BİR BİRİM KURMAYI PLANLIYORUZ”

Tekstil sektörüyle ilgili olarak, uluslararası ortaklarımızla iş birliği yaparak yeni projeler başlattık. Büyük satın almacı firmalar ve hazır giyim sektöründen birçok temsilci ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca, Dünya Odalar Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği Avrupa ve Asya Zirvesi’ne katıldık. Yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi konularında uluslararası standartlara uyum sağlanması, ihracat yapmak isteyen firmalarımız için artık zorunlu hale geldi. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik konusunda destek sağlamak amacıyla yeni bir birim kurmayı planlıyoruz. Bu birim, yeşil dönüşüm sürecinde firmalarımıza yol gösterecek.

“HEDEFİMİZ HİZMET BİNAMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE FAALİYETE GEÇİRMEK”

Uzun zamandır odamız hizmet binası projesi üzerinde çalışıyoruz ve güçlendirme çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda artık sona doğru yaklaştık. Yaklaşık 20-25 firmamız projeye başvuru yaptı ve bilgi aldı. Tabii bunların bir kısmı dosyalarını teslim etmedi, bir kısmı ise projeden vazgeçti. Ancak teklifler arasında yaptığımız değerlendirmelerde, ciddi teklifler sunan yedi-sekiz firmamız öne çıktı. Bu projeyi yakından takip eden yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız da bu teklifleri titizlikle inceledi. Nihayetinde bir firmayla anlaşmak üzereyiz. Bugün yönetim kurulumuzda bu yönde bir karar alındı. Hedefimiz, odamızı hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek. İnşaat süresinin yaklaşık 6-7ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalar içerisinde odamızın inşaatına başlamış olacağız.”