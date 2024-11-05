Buluntu, özellikle KMTSO’nun basın danışmanlığını yürüten Emre Akkış’ın özverili çalışmalarına vurgu yaparak, Akkış’a duyduğu takdiri dile getirdi.

“Türkiye Genelinde İlk 3’e Girdik”

Toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 365 Oda ve Borsa arasında ilk üçe girmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Buluntu, KMTSO’nun sosyal faaliyetlerde, etkileşim oranlarında ve izlenme oranlarında İstanbul borsası da dahil birçok büyük odayı geride bıraktığını söyledi. Bu başarıda kurumsal kimliğin önemine ve yapılan paylaşımların etkisine dikkat çeken Buluntu, KMTSO’nun ülke çapında ilk üçe girerek etkili bir konuma geldiğini ifade etti.

Emre Akkış’a Övgü Dolu Sözler

KMTSO’nun başarısında basın çalışmalarının büyük payı olduğunu vurgulayan Mustafa Buluntu, basın danışmanı Emre Akkış’a teşekkürlerini sunarak, “Odamızın etkinliklerini, faaliyetlerini ve yapılan hizmetleri en etkili şekilde yansıtan, bizleri yönlendiren Emre Akkış’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Buluntu’nun bu övgü dolu sözleri, Emre Akkış’ın çalışmalarıyla KMTSO’nun başarı grafiğine önemli katkılarda bulunduğunun bir kanıtı olarak değerlendirildi.

İş Dünyasından Büyük Takdir

Emre Akkış’ın KMTSO’nun kurumsal kimliğini ve faaliyetlerini Türkiye’nin dört bir yanına tanıtan çalışmaları iş dünyasında da büyük takdir topladı. KMTSO’nun sosyal medya etkileşimleri ve izlenme oranlarındaki başarısının ardındaki isim olarak öne çıkan Akkış, kentte ve iş dünyasında geniş bir yankı uyandırarak, profesyonel yaklaşımıyla beğeni kazandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın elde ettiği bu başarı, Emre Akkış gibi profesyonellerin titiz çalışmaları sayesinde daha da yükselecek gibi görünüyor. KMTSO’nun Türkiye çapında ses getiren faaliyetlerinde emeği geçen Emre Akkış'a bir kez daha teşekkür eden Mustafa Buluntu, Oda olarak gelecekte de başarı çıtasını yukarı taşımaya kararlı olduklarını belirtti.