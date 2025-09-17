EXPO Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik Semineri”, kamu kurumları, üniversite temsilcileri ve bölgedeki çok sayıda firmanın katılımıyla düzenlendi. Seminere ayrıca KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu da katılım sağladı.

Seminerin açılış konuşmasını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yaptı. Buluntu konuşmasında, sürdürülebilirliğin ve dijital dönüşümün artık iş dünyası için bir tercih değil, küresel rekabet gücünü koruyabilmenin vazgeçilmez bir şartı olduğuna dikkat çekti.

BULUNTU: “DÖNÜŞÜME EN HIZLI ŞEKİLDE UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Buluntu, “Firmalarımızın bu süreçte atacağı adımlar yalnızca kendi gelecekleri için değil, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Bugün dünya ticareti, çevreye duyarlı üretim ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekilleniyor. Kahramanmaraş iş dünyası olarak bu dönüşüme en hızlı şekilde uyum sağlamak, üretimden ihracata kadar her aşamada sürdürülebilir çözümler geliştirmek zorundayız. Bu amaçla kurduğumuz Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, hem yol gösterici olacak hem de firmalarımıza uluslararası rekabette avantaj kazandıracak,” ifadelerini kullandı.

MERKEZİN KAPSAMI VE HİZMETLERİ TANITILDI

Açılışın ardından söz alan Sürdürülebilirlik Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Cülfük, merkezin kapsamı, hedefleri ve hizmet alanlarını aktardı. Yeşil Mutabakat, CBAM, ESG ve Döngüsel Ekonomi gibi konularda firmalara sunulan rehberlik faaliyetlerini detaylandıran Cülfük, ayrıca başvuru süreçleri hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

KAMU DESTEKLERİ TANITILDI

Seminerde ayrıca kamu destekleriyle ilgili kapsamlı sunumlar yapıldı. İstiklal Üniversitesi temsilcileri, dijital dönüşüm vizyonunu aktararak üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinirken; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bölgenin sanayi vizyonunu ve yeşil dönüşümde kamu desteklerinin rolünü vurguladı. DOĞAKA tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2025 yılı yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı destek programları tanıtılarak başvuru koşulları ve firmalara sağlanan avantajlar anlatıldı. KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürlüğü ise KOBİ’ler için sürdürülebilirlik, teknoloji, Ar-Ge ve dijitalleşme alanındaki destek mekanizmalarını katılımcılarla paylaştı.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PANELİ

Seminerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise İyi Uygulama Örnekleri Paneli oldu. Sürdürülebilirlik Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Cülfük’ünmoderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer sanayi sektörünün sürdürülebilirlik sürecindeki uygulamalarını ve deneyimlerini aktarırken, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi ve Element Proje Yönetim Kurulu Üyesi Merve Çelebi ise kadın girişimcilerin sürdürülebilirlik yolculuğundaki katkılarını ve başarılı uygulama örneklerini paylaştı. Panelde ayrıca, firmaların karşılaştıkları zorluklar, geliştirdikleri çözümler ve sektöre örnek olabilecek iyi uygulamalar üzerinde duruldu.

Seminerin sonunda katılımcılar arasında networking imkânı sağlandı. Firmalar, hem birbirleriyle hem de uzmanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu.