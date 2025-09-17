Yener Atlı’nın, “Best of Maraş” ve “Maraşlı New York’ta yaşasaydı” adlı kitaplarından sonra roman niteliğindeki üçüncü kitabı, çok yakında okurla buluşuyor.

Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir hikâye… Yazar Yener Atlı, yeni romanı “GERMENICIA: Kırılan zaman, susturulan şehir” ile okurlarını 4. yüzyılın gizemli atmosferine davet ediyor.

Liman Yayınevi’nden çıkacak olan roman, Kahramanmaraş’ın kalbinde yer alan Germenicia Antik kentinin büyüleyici mozaiği ve dramatik kaderi etrafında şekilleniyor. Mozaiklerin taşlarına sinmiş renkler, yalnızca ustalarının ellerinden değil; aynı zamanda kentin yaşadığı en büyük felaketlerden birinden, MS 380 yılında meydana gelen yıkıcı depremden izler taşıyor.

Atlı, eserinde yalnızca bir kentin değil; bir medeniyetin, bir sanat anlayışının ve bir halkın kırılan zamanını anlatıyor. Mozaik ustalarının özenle yerleştirdiği her taş, kentin yaşanmışlıklarına tanıklık ederken; depremle sarsılan Germenicia, sessizliğe gömülen bir şehrin hikâyesi olarak sayfalarda yeniden canlanıyor.

“GERMENICIA”, okuru tarih ile kurgu arasındaki ince çizgide büyülü bir yolculuğa çıkarırken, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir edebiyat şöleni sunuyor. Yener Atlı’nın güçlü anlatımıyla örülen roman, hem tarih meraklılarını hem de edebiyat tutkunlarını derinden etkileyecek.

Kitap, çok yakında raflarda yerini alarak edebiyat dünyasında ses getirecek.