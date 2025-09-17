Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması olan TEKNOFEST, bu yıl 13. kez İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen festivalde, binlerce genç hayallerini projelere dönüştürerek geleceğin teknolojilerine yön veriyor.

Büyük organizasyonda Kahramanmaraş’tan yükselen bir başarı hikâyesi dikkat çekti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik vizyonunu taşıyan Pusula Maraş’ın desteklediği KSÜ Öğrenci Topluluğu tarafından tasarlanan KAMA Dikey İnişli Roket Takımı, Roket Yarışması kategorisinde finale yükselerek şehrin adını ulusal teknoloji sahnesine taşıdı.

Hem Teknolojik Hem de İnovatif

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik markası Pusula Maraş’ın destekleri ve yüksek mühendislik becerileriyle tasarladıkları dikey inişli roketle, finale çıkan takım, hem teknik hem de inovatif açıdan jüriyi etkiledi. Model Uydu, İnsansız Hava Aracı, Hava Savunma Sistemleri, Yapay Zekâ, Engelsiz Yaşam Teknolojileri ve Blockchain gibi alanlarda binlerce takımın yarıştığı festivalde, Kahramanmaraşlı KAMA Dikey İnişli Roket Takımının başarısı Kahramanmaraş halkı tarafından büyük bir gururla karşılandı.